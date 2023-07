Leeuwin bij Berlijn is waarschijnlijk toch een wild zwijn (update)

Een leeuwin zou een hollere rug hebben en bewegen met de staart tijdens het lopen, in tegenstelling tot het dier op de video. Het gedrag typisch was voor een zwijn in een stedelijke omgeving. Het dier reageert nauwelijks op het plotselinge felle licht en lijkt te graven in de grond. Tijdens de zoektocht zijn haren en ontlasting gevonden. Die worden nog onderzocht voor definitief uitsluitsel. De testuitslag wordt zaterdag verwacht.

Update: Op de NOS site wordt gemeld dat de leeuwin waarschijnlijk een wild zwijn is. Dat meldt de burgermeester van Kleinmachnow in een persconferentie. Experts hebben de videobeelden geanalyseerd en kwamen tot deze conclusie. Er zijn ook geen sporen in het gebied gevonden die wijzen op een leeuw. De zoektocht wordt grotendeels beëindigd.

In de nacht zijn er geen nieuwe meldingen binnengekomen van mensen die de leeuwin hebben gezien. In de nacht van woensdag op donderdag werd de grote katachtige, die dus mogelijk een leeuwin is, voor het eerst gezien in Kleinmachnow. Sindsdien kwamen meerdere meldingen binnen en ook politieagenten zagen het dier twee keer. In de nacht van donderdag op vrijdag was er ook sprake van leeuwengebrul, maar volgens de lokale omroep RBB draaide het om een grap van burgers.

Mijd het zoekgebied

Bij de massale zoekactie van donderdag werden al een pantserwagen, drones en helikopters ingezet. De inwoners van het zoekgebied werd gevraagd om binnen te blijven en om ook hun huisdieren binnenshuis te laten. De politie gaat er nog steeds van uit dat het om een "gevaarlijk wild dier" gaat en roept mensen nog steeds op om het zoekgebied te mijden.

Het is niet zeker dat het om een leeuwin gaat, met name omdat nergens een leeuwin ontbreekt. Dierentuinen, circussen en dierenopvangcentra missen allemaal geen dieren. In Berlijn is het verboden om als particulier een leeuw te houden, maar in de aangrenzende deelstaat Brandenburg, waar Kleinmachnow in ligt, mag dat wel omdat er geen wetgeving over is.

Leeuw als huisdier

Ook een bekende criminele clan uit Berlijn is op zoek naar het dier. Firas Remmo, de zoon van de clanbaas, roept zijn Instagramvolgers op om met informatie over de leeuwin naar hem te komen. Dan zou hij haar terugbrengen naar haar verblijf "voordat een of andere gek haar afknalt." Duitse media speculeren of Remmo iets te maken heeft met de leeuwin, maar het kan ook zijn dat hij de media-aandacht bewust heeft opgezocht. Hij deelt namelijk gretig artikelen die Duitse media over zijn oproep hebben geschreven. Remmo plaatste eerder al foto's van zichzelf met een tijger aan een halsband, zijn 'lievelingshuisdier'.