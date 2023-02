Zo verklein je de uitstoot van microplastics uit je wasmachine | Video

Tijd voor een onderzoek dus. Met behulp van burgeronderzoekers onderzoekt Boven of we in ons wasgedrag kleine dingen kunnen aanpassen, waardoor er minder microplastics vrijkomen in de wasmachine. Zo lijkt het dat het beter is om vloeibaar wasmiddel te gebruiken, niet te hard te centrifugeren en koud te wassen. Of dit echt zo is, moet blijken uit de berg met data die Boven binnenkrijgt van vrijwilligers. "Maar wat sowieso helpt, is om kleding te kopen van natuurlijke materialen zoals wol, katoen of linnen. Daar komen ook microvezels van los, maar die zijn waarschijnlijk veel minder schadelijk voor het milieu". Ook zijn er speciale waterfilters op de markt, die je aan je wasmachine kunt koppelen. Een andere optie is ook om je synthetische kleding te wassen in een waszak, waar de microvezels in blijven hangen.