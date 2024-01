Zo maak je van jouw tuin een spons

Heftige regenval of extreme droogte. Als tuineigenaar krijg je hier tegenwoordig allemaal mee te maken. Maar hoe zorg je ervoor dat het water vastgehouden wordt in je tuin zodat bij droogte het tuinleven ervan weet te profiteren? Tuinontwerper en milieukundige Iris Veltman schreef het boek Tuinlogica , over hoe je zelf je tuin veerkrachtiger maakt in deze tijden van klimaatverandering.

Van je tuin een spons maken, dat is een van de belangrijkste lessen die Iris Veltman ons mee wil geven. Zo helpt het om een geul te graven in je tuin en die te vullen met houtsnippers. Zo ontstaat er een hoger gelegen en regen absorberend tuinpad. Ideaal als je met droge voeten door je tuin wilt lopen. Gelaagde beplanting vertraagt de regen naar de grond. En om ervoor te zorgen dat niet al het water en aarde vanuit je tuin het riool instroomt: zorg voor hoogteverschillen. Door kleine hoogteverschillen aan te brengen in je tuin wordt het water al gedwongen te infiltreren.

Regentuintje

Een van de manieren waarop je hoogteverschil kunt creëren in je tuin is een regentuintje. Een stukje van je tuin waarin je water opvangt en planten neerzet die graag vochtig staan, zoals engelwortel, echte koekoeksbloemen of lange ereprijs. Op de randen van de kleine vijver kan kroonkruid, slangenlook of zoethoutgras staan.

Echte koekoeksbloem © Vroege Vogels TV

Bodem bedekken

Om water vast te kunnen houden is het bedekken van je tuinbodem van essentieel belang, aldus Iris Veldman: “Bedek de bodem, plant in lagen, net zoals in een bos. Vooral planten met kruipende wortelstokken zijn goed in het bedekken van de bodem. Ze beschermen die tegen zon, wind en regen. Planten zoals juffertje-in-‘t-groen en boekweit trekken insecten aan en bedekken en doorwortelen de bodem."

