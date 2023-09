Zo komt bos weer tot leven

Ondanks dat voor veel landgoederen de cultuurhistorie voorop staat, wordt er veel gedaan aan natuurherstel. Bosgroep Zuid is veelal bezig om een goede hydrologie voor het gebied te creëren. Oude vennen worden hersteld, sloten in bossen worden gedempt en exoten worden verwijderd. Er wordt hier bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een nieuwe methode om Japanse duizendknoop te bestrijden. Hiervoor worden de stukken bosgrond eerst kaal gemaakt en worden er vervolgens inheemse bomen teruggeplant. De duizendknoop houdt van veel licht en deze bomen zorgen voor schaduwdruk, wat de groei van de plant belemmert.

Een andere kenmerkende exoot op de landgoederen is de rododendron. De struiken zijn ooit aangeplant met twee redenen. De eerste is dat landgoederen bovenal mooi moesten zijn en deze plant heeft natuurlijk een prachtige paarse bloesem en is jaarrond groen. Maar ook belangrijk was de struik tijdens de jacht. Dieren zoals fazanten hadden schuilmogelijkheden nodig op de toen nog open stukken land. Helaas zorgt de plant er nu voor dat er geen andere soorten onder kunnen groeien.