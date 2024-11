'Zo klonk Nederland' vijf miljoen jaar geleden

Hoe neem je in een druk land als het onze een podcast op die zich afspeelt in ons verre verleden? Timme Donders, paleo-ecoloog en bioloog Atze van der Goot werkten beide mee aan deze tweede serie. Timme verdiepte zich in de geschiedenis van de plantenwereld en Atze op pad voor de grottenleeuw. Verslaggever Pleun Aarts zocht samen met Atze van der Goot naar de grottenleeuw die 100.00 jaar geleden in ons land voorkwam. : "Het vereist wel enig gevoel voor theaterspel om je te verbeelden dat je die grottenleeuw in ons huidige landschap ziet rondlopen. Maar het is ons gelukt!" Paleo-ecoloog Timme Donders betrad samen met verslaggever Merlijn Schneiders het Nederland van 4 miljoen jaar geleden en ging op zoek naar de dan groeiende planten en bomen. Merlijn: "Ik mocht met Timme Donders op pad. We hebben rondgelopen in een gebied dat lijkt op het moerasbos van 4 miljoen jaar geleden. Ik dacht af en toe echt dat ik in die tijd rondliep, zo natuurlijk deed Timme het!"