Zo klinkt de Hortus Botanicus te Leiden

Het is een uit geluiden opgebouwd kunstwerk. Zo zou je de compositie kunnen noemen die componist Giulio Patuzzi gebruikte voor zijn negen minuten durende soundscape voor de Hortus Botanicus te Leiden. Je maakt door middel van de geluiden een wandeling door de Hortus, via de kikkers in de hoge kas, naar de halsbandparkieten in de Clusiustuin. Een storm die overtrekt en de alledaagse geluiden van het draaihek of knerpende voetstappen in het grind.

Voor Maxime Boersma, die de prijs mocht uitreiken namens de VVBT, en zelf werkzaam is in de Hortus Botanicus te Leiden is het een prachtige geluidsreis geworden: "Zo herkenbaar voor mij al die geluiden, maar ook voor mensen die de Leidse Hortus kennen. Je wordt door het geluid meteen in gedachten naar de Hortus getransporteerd. Het is een kunstvorm met toekomst: je kunt er een binnententoonstelling mee verlevendigen of bijvoorbeeld in mijn geval als educatief medewerker met de geluiden een klas voorbereiden op een bezoek."