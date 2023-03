Zingende koolmees | Zelf Geschoten

De koolmees is een van de eerste vogels die in de winter alweer begint met zingen. 'Roepen' doen ze het hele jaar door wel. Harry Brummelhuis filmt dit individu in de Engbertsdijksvenen. Die verschillende roepjes zijn voor onderzoekers trouwens vaak nog interessanter dan de zang. Er zit veel meer informatie in! In het vroege voorjaar doet een vrouwtje bijvoorbeeld de bedelroep na van de kuikens. Daarmee test ze de mannetjes, of die wel goed reageren op het geluid van hongerige kuikens.