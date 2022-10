Zingende blauwborst | Zelf Geschoten Zelf Geschoten • 30-04-2021 • leestijd 1 minuten • 2000 keer bekeken • bewaren

In maart arriveren de blauwborstjes weer in Nederland. De geleidelijke overgang van rietmoerassen naar moerasbos vormt een uitstekend leefgebied. Dit type habitat is in Nederland flink toegenomen in de afgelopen decennia, wat ook de reden is waarom de blauwborst het zo goed doet in ons land.



Michael de Vries maakte deze gave opname in Veenendaal.