Zilverzand, hoogveen en een beek op de Brunssummerheide

De Brunssummerheide lijkt op eerste gezicht een heidegebied als vele anderen: zandheuvels, vennen en paarse heideplanten. Toch is dit gebied de enige in zijn soort in Nederland. Want het hoogstgelegen heidegebied van Nederland en het énige waar zilverzand aan de oppervlakte ligt. Bovendien ontspringt er midden in het zilverzand een beek, laat onderzoeker Hans de Mars ons zien.

Zilverzand is spierwit zand dat je nergens anders aan de oppervlakte in Nederland vindt. Het is afgezet toen Limburg aan en onder zee lag. Dat is zo’n 5 tot 20 miljoen jaar geleden. Het zilverzand kwam toen massaal voor langs de kustlijn – op sommige plekken is het nog zeker 150 meter hoog. De hoge zandruggen werden in de miljoenen jaren erna nooit bedenkt. Achter het strand lag in die tijd een veenmoeras. Dat werd wel bedenkt en na miljoenen jaren onder druk gestaan te hebben, ontstond daar bruinkool.