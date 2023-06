Wordt 'kalf bij koe' wettelijk verplicht?

De meeste kalfjes op Nederlandse melkveebedrijven worden vrijwel direct na de geboorte gescheiden van hun moeder. Na het ‘convenant dierwaardige veehouderij’ zou dit verleden tijd kunnen zijn. Vanaf dan moet vee namelijk meer haar natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen. Verslaggever Gert Elbertsen is op de boerderij van Rike van Noord in Herwijnen, waar kalf bij koe al jaren doodgewoon is.

In het voorjaar van 2021 wordt een wijziging van de Wet Dieren door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Vanaf 2023 worden de wensen van het dier leidend in de inrichting van de stal, niet andersom. Daarnaast moet vee natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema vindt deze wetswijziging te vaag en wil afspraken met de sector maken in de ‘convenant dierwaardige veehouderij’. Aan tafel zitten onder andere boerenorganisaties en de Dierenbescherming. Het convenant, waar nog steeds over onderhandeld wordt, moet uiteindelijk vertaald worden in wetgeving.

Ingrijpende wetswijziging

Volgens Hanneke van Ormondt van Caring Farmers, ook één van de partijen aan de onderhandelingstafel, is de wetswijziging ingrijpend: “Dat kan niet zonder geld en hulp aan boeren, het is een opdracht voor de hele maatschappij”. De inzet van Caring Farmers is dat het convenant recht doet aan de vernieuwde Wet Dieren en dat dieren in de veehouderij dus hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

Rike van Noord (l) en Hanneke van Ormondt © Gert Elbertsen

Kalf bij koe is mogelijk!

Volgens boerin Rike van Noord heeft het langer bij de koe houden van kalfjes veel voordelen. Het scheelt allereerst werk, kalfjes hoeven bijvoorbeeld niet meer met de hand gevoerd te worden. Ook merkt ze dat haar kalfjes gezonder zijn. Een veelgehoord argument tegen kalfjes bij de koe houden is dat het alleen maar lastiger wordt moeder van kind te scheiden. Volgens Rike is het inderdaad zo dat scheiding na geboorte de minste stress oplevert, maar dat het geen verschil maakt of scheiding na een paar uur of na een paar maand plaatsvindt. Na een half jaar wordt de binding met de koe zelfs minder, waardoor het scheiden minder ingrijpend is.