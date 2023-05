Zijn er minder kleine zwanen?

Kleine zwanen bezoeken elke winter ons land. Dan komen deze wintergasten vanuit de Russische toendra, waar ze broeden. Uit tellingen blijkt dat er een afname is van kleine zwanen in overwinteringsgebieden als Ierland, Engeland en Nederland. Maar die achteruitgang, die men ziet in de laatste vijftig jaar, komt niet overeen met het beeld dat het broedsucces en overleving geeft.

Uit onderzoek uit 2020 blijkt dat in Duitsland de aantallen overwinterende kleine zwanen wel zijn gestegen. Deze verschuiving in overwinteringsgebied lijkt overeen te komen met dezelfde oostwaartse verschuiving van de vijf graden Celsius-lijn in de winter in Europa. Het lijkt erop dat de afname van overwinterende kleine zwanen verband houdt met de klimaatverandering. Verder blijkt dat niet alleen het overwinteringsgebied, maar ook de overwinteringsperiode veranderd is in de laatste vijftig jaar.