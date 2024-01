Zes nieuwe soorten ontdekt in de Natuurtuin te Zoetermeer

Afgelopen zomer ging een groep burgerwetenschappers samen met experts 'op expeditie' in de Natuurtuin, gelegen in het Westerpark in Zoetermeer. Tijdens deze expeditie werden bijna 500 verschillende diersoorten ontdekt, waaronder zes die nog nooit in Nederland waren waargenomen. De biodiversiteit in stedelijke gebieden is verrassend hoog, vooral als het gaat om kleine diertjes zoals insecten, spinnen en slakken. Deze dieren weten hun ideale leefomgeving te vinden in diverse hoeken en gaten.