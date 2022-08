Zendertje op Aziatische hoornaar leidt tot vinden nest

Nieuwe methoden om nesten van de Aziatische hoornaar op te sporen lijken succesvol, stelt het EIS Kenniscentrum Insecten op de site NatureToday. Deze wesp is schadelijk voor de inheemse biodiversiteit en daarom is het belangrijk om hem goed te bestrijden. In opdracht van de provincie Limburg worden de nieuwe methoden uitgeprobeerd, om verdere verspreiding te voorkomen. Daarbij wordt onder andere een zendertje ingezet.

Een nest van de Aziatische hoornaar kan in het najaar tot 150 nieuwe koninginnen voortbrengen, die het jaar erop zelf weer nieuwe nesten kunnen stichten. De wesp is in opmars in ons land. Het is daarom noodzakelijk het nest met koningin en al te vinden en te verdelgen.