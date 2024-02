Stromend water, zelfpluktuin, steenuilen en alle overige onderwerpen

De veelvuldige regenval van de afgelopen maanden is een zegen voor de natuur. Na jaren met droge zomers gaan we de komende maanden de positieve gevolgen zien van die najaarsregen. Bijvoorbeeld in het natuurgebied Punthuizen – Stroothuizen, in Twente. Daar is, zoals dat heet, de hydrologische motor op gang gekomen. Verslaggever Henny Radstaak is in de buurt van Denekamp.