Zelf zaaien voor bloemrijke bermen vaak zinloos en ongewenst

Door de inzaaiacties verschijnen op steeds meer plekken plantensoorten die niet in Nederland thuishoren, zoals boekweit en bepaalde soorten klaver, zegt Floron. Dat leidt tot ongewenste veranderingen in de streekeigen flora. En dergelijke "vreemde" planten lokken juist niet meer insecten, zoals de bedoeling was, want die beesten hebben ook allemaal hun eigen leefgebied en profiteren niet van nieuwkomers.