Zelf Geschoten gaat door_12_12_2014

© Zwaan door Erikneuteboom

Het is alweer de laatste aflevering van Vroege Vogels TV van dit seizoen en tegelijkertijd het laatste deel uit een driedelige serie over de wadden: over zout, zand en zee. Zelf Geschoten past daar helaas niet in, maar niet getreurd want Zelf Geschoten gaat gewoon de hele winter door op onze website en na de jaarwisseling tonen we de opvallendste of mooiste filmpjes weer in de uitzendingen.

Dus… zie je iets opmerkelijks of moois scharrelen, kruipen of vliegen? Schroom niet om je natuurbeelden in te sturen en vermeld er bij wat we zien, waar en wanneer de beelden zijn gemaakt en wie het bijzondere moment heeft vastgelegd, en wie weet zie je jouw beelden terug op tv of op onze website.