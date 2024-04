Zelf de mooiste natuurfilmpjes maken

De belangrijkste regel bij het filmen van dieren in de natuur is om niets te verstoren. Dat wil zeggen dat je de dieren alleen in hun natuurlijke leefomgeving vastlegt. Dat kan in een natuurgebied zijn, maar ook gewoon je eigen tuin of een parkje in de buurt. Het spreekt voor zich dat je dieren niet gaat vangen om ze te filmen of op de foto te zetten. Om jonge dieren niet te verstoren, mag je geen nesten vastleggen.