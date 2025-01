Zeldzame zwarte zeehondenpup in Pieterburen

Ebbie werd op 3 januari binnengebracht in het Zeehondencentrum, toen ze naar schatting tussen de zeven en tien dagen oud was. Bij aankomst had ze nog haar witte geboortevacht (lanugo), zoals alle pasgeboren grijze zeehondenpups. Tot grote verrassing van de verzorgers kwam er afgelopen week onder de witte babyvacht een pikzwarte zeehond tevoorschijn.

Zeehondencentrum Pieterburen heeft een bijzondere pup in de opvang: Ebbie, een melanistische grijze zeehond. Melanisme is een zeldzaam fenomeen waarbij dieren volledig zwart zijn door een overproductie van het pigment melanine. Bij zeehonden komt dit maar heel zelden voor, wat Ebbie een unieke verschijning maakt. De laatste keer dat het Zeehondencentrum een melanistische zeehond opving was in 2017.

Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme; waar bij albinisme pigment ontbreekt, is er bij melanisme juist een overschot aan melanine, wat resulteert in een volledig zwarte kleur. Hoewel melanisme bij verschillende diersoorten voorkomt, is het bij zeehonden zeer zeldzaam.

Voor een zeehond in Nederland heeft een zwarte vacht geen voor- of nadelen. Zeehonden staan aan de top van de voedselketen in de Waddenzee en hebben geen natuurlijke vijanden, waardoor hun kleur geen invloed heeft op hun overlevingskansen.

Ook voor de dierenartsen is het dier niet anders dan de andere pups. "Voor ons maakt het geen verschil. Voor zover wij weten, heeft melanisme geen invloed op de gezondheid van de zeehond," legt Ana Rubio-Garcia uit, hoofd Diergeneeskunde, Zorg en Onderzoek bij Zeehondencentrum Pieterburen. "Het maakt haar gewoon een bijzonder mooie verschijning."

Ebbie na het verliezen van haar witte vacht © Zeehondencentrum Pieterburen

Ebbie werd lastiggevallen

Ebbie werd gered van een strand in Noord-Holland omdat ze door strandgangers en honden werd lastiggevallen. Strandingscoördinator Emmy Venema: “Het was voor haar een onveilige plek, maar verplaatsen zou betekenen dat we haar wellicht onbedoeld bij haar moeder weghalen. Daarom was opvang de enige optie.”

Bij haar intake bleek Ebbie alert en actief, hoewel ze wel enkele verwondingen en littekens had. Het Zeehondencentrum monitort Ebbies gezondheid en ontwikkeling zorgvuldig en zorgt ervoor dat ze alle nodige zorg krijgt om weer volledig aan te sterken. Zodra Ebbie sterk genoeg is en haar eigen voedsel kan vangen, laat het centrum de pup vrij in haar natuurlijke leefomgeving.

Ebbie © Zeehondencentrum Pieterburen

Bekijk Ebbie en andere pups 24/7 live

Zeehondencentrum Pieterburen is sinds 6 januari tijdelijk gesloten voor bezoekers om zich klaar te maken voor de verhuizing naar Lauwersoog. Om Ebbie toch te kunnen bekijken, heeft het centrum een livestream van het Binnenbad waar zij en een aantal andere pups 24/7 zichtbaar zijn. De livestream is te vinden via de website van het Zeehondencentrum en op het YouTube-kanaal.