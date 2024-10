Zeldzame zoutplanten terugbrengen in de Yerseke Moer

Zo groeit hier blauw kweldergras, zilte rus, en zeegerst. Die laatste is teruggebracht in de Yerseke Moer. Pepijn Calle van het Zeeuwse Landschap houdt zich bezig met de herintroductie van die soort. Eerder bracht hij gesteelde zoutmelde terug, dat nog maar op een paar plekken in Nederland groeit.

Nu is het dus de beurt aan het dichtbloemig kweldergras. Dit plantje is erg kieskeurig qua zoutgehalte en is het zeldzaamste gras van de Benelux. Het liefst staan er ook wat grazende dieren in de buurt, want hij heeft opengetrapte grond nodig. Elk jaar ontkiemt deze eenjarige plant namelijk opnieuw in open delen.