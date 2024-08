Zeldzame zadelsprinkhaan uitgezet bij voormalig Duits vliegveld

Rond 1900 werden er nog zadelsprinkhanen gezien op de Groote Heide, maar vermoedelijk stierven ze begin vorige eeuw uit. “De reden daarvoor kennen we niet precies”, vertelt van Leeuwen, “maar het terrein is in de tijd daarna wel verbeterd.” De Duitsers hadden in de oorlog een militair vliegveld in het gebied. “Om de boel te verstevigen brachten ze stenen aan. Die verweren langzaam, waardoor mineralen vrijkomen. Die gaan de negatieve effecten van stikstof tegen, waardoor de Groote Heide in tegenstelling tot veel andere heideterreinen geschikt is voor de zadelsprinkhaan.”