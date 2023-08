Zeldzame woudaap, segrijnslak en reeën | Zelf Geschoten

Een blauwe reiger die een woelrat opslokt, futen met jongen en de segrijnslak in de tuin. Deze filmpjes en meer zie je deze week in Vroege Vogels TV over het Reestdal. En het winnende filmpje is de bijzondere waarneming van woudaap van Susanne Vedder!

Het winnende filmpje van deze week is de woudaap van Susanne Vedder, want dit neefje van de blauwe reiger laat zich bijna nooit zien in Nederland. De woudaap is een vogel die zich schuilhoudt in het riet. Vaak hangt hij aan rietstengels boven het water. Lees hier meer over de verschillende soorten reigers die in Nederland voorkomen.