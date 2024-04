Zeldzame vlinderserie wint Groene Camera 2024

Het is nog vroeg in het jaar om vlinders te fotograferen. Daarom zijn de we deze keer niet op zoek naar het zeldzame gentiaanblauwtje of de bruine vuurvlinder, maar naar het groentje. "Ookal vind je deze ook niet zomaar in je tuin hoor" legt Bunskoek uit. Zodra we er één vinden, moet de vlinder in een soort yogahouding worden gefotografeerd. De foto wordt namelijk van onder gemaakt, om zoveel mogelijk lucht op de achtergrond te krijgen. Deze techniek heet high key. Als je de bewolkte lucht een beetje overbelicht wordt hij compleet wit. Zo springt de vlinder er echt uit. Bij zonnig weer neemt Bunskoek een wit scherm mee om hetzelfde effect te krijgen.

De techniek die Bunskoek gebruikt is niet nieuw en wordt door meer natuurfotografen gebruikt. Maar wat de serie zo bijzonder maakt is de zeldzaamheid van de vlinders die ze fotografeerde. "Het gaat met veel vlindersoorten helemaal niet goed. Er verdwijnt elk jaar wel één of meerdere soorten uit Nederland. Onze natuur is te versnipperd waardoor je kleine, kwetsbare populaties overhoudt. Er hoeft maar iets kleins te gebeuren, of ze zijn weg" legt Bunskoek uit. Daarom heeft ze haar fotoserie gewijd aan vlinders die bijna of helemaal zijn uitgestorven in ons land. Voor het groot geaderd witje reisde ze af naar België, want die komt in Nederland niet meer voor. Ook voor de andere soorten moest ze lang zoeken. "Ik hoop dat er zo misschien toch meer aandacht komt voor de nijpende situatie waar vlinders zich in begeven".