Zeldzame slak in het moeras (bonusmateriaal)

De zeggekorfslak komt in het natte bos van De Onlanden volop voor. In tegenstelling tot andere slakken, is de zeggekorfslak in het vroege voorjaar juist goed te vinden. Nog steeds moet je wel goed zoeken om er eentje te vinden, want de grootste korfslak van ons land is maar een paar millimeter groot.

Hoog in de zegge

In het elzenbroekbos Lettelberterpetten staat het water in de winter en het vroege voorjaar hoog. In deze maanden kruipt de zeggekorfslak daarom omhoog vanuit het riet of de zegge. De slakken zitten dan wat hoger in de begroeiing en zijn daar makkelijker te ontdekken.