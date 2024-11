Zeldzame paddenstoel herontdekt in het Amsterdamse Bos

Met de laarzen soppend over de vochtige grond loopt het groepje samen met de verslaggevers over het veenmos. Het vochtige veenmos zorgt voor is een speciaal ecosysteem, waar speciale moeraspaddenstoelen op kunnen groeien. "Ik ben gek op moeraspaddenstoelen", zegt Mantel verheugd. Dat blijkt al op de route naar het betreffende perceel, waar eerst 6 sloten voor overgestoken moeten worden middels een zware loopplank. Somborst en Mantel raken vaak achterop, voorovergebogen over een berkenbosje of een stukje oever. Dat ze hier mogen komen kijken, voelt als een kind in een snoepwinkel. "Dit is een speciaal stukje van het bos, waar je dus normaal niet mag komen. Veenmosrietlanden vind je niet op heel veel plekken meer in Nederland, en het is kwetsbaar", legt Voet uit.