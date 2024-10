Zeldzame kamsalamander verschijnt in de 'Brabantse Sahara'

De zeldzame kamsalamander is op veel plekken in Nederland verdwenen, maar in de Loonse en Drunense Duinen is de soort juist bezig aan een opmars, tot grote vreugde van natuurbeschermers. Kennisorganisatie RAVON is "positief verrast" met de ontdekking van een groep kamsalamanders aan de noordkant van het Nationaal Park, dat aan zijn stuifzandvlakte de bijnaam 'Brabantse Sahara' dankt.