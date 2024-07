Zeldzame hop heeft gebroed op de Hoge Veluwe

Afgelopen voorjaar heeft er een hop gebroed in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De vogel verdween rond 1950 als broedvogel uit ons land en staat daarom op de zogeheten rode lijst van bedreigde soorten weergegeven als 'verdwenen in Nederland'. Het Park brengt het nieuws bewust nu pas naar buiten zodat het broedproces niet verstoord kon worden.

Normaal gesproken is de trekvogel in ons land van maart tot en met mei en van augustus tot en met oktober soms te zien als doortrekker. Sinds een aantal jaar is de hop bezig met een voorzichtige terugkeer, zo meldt het park. In 2022 waren er zeven broedparen in Nederland. Nu de hop de Hoge Veluwe heeft ontdekt als geschikte broedplaats, is de kans aanwezig dat de vogel volgend broedseizoen terugkeert.