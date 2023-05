Zeldzame geelsterren bloeien langs de Dinkel

Uniek zijn de bosgeelster en de schedegeelster. In Nederland zijn er vijf soorten geelsterren. Ze vermeerderen zich met bolletjes of zaden. Heel belangrijk is het overstromen van beken en rivieren, want het water neemt de bolletjes mee en zet ze daar af. In de winter mag het bos onder water staan, als het in het voorjaar maar langzaam opdroogt. De bosgeelster en schedegeelster horen echt bij de beekdalen.