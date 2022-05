Zeldzame brildrager gespot in Nederland

De brildrager is al 68 jaar niet meer gezien in Nederland. Tot Jan-Kees Bossenbroek er eentje ving in zijn achtertuin in Zwijndrecht.

“Sinds een jaar of twee zet ik regelmatig een nachtvlinderval in mijn achtertuin”, meldt Jan-Kees aan de Vlinderstichting. Afgelopen week had hij iets bijzonders te pakken: “Vlak naast een puta-uil zat een vlinder die oppervlakkig gezien ook wel wat op die soort leek. Het was echter wat anders, iets wat ik niet direct herkende.” Het bleek de brildrager.

De brildrager is een nachtvlinder die behoort tot de familie van de uilen. De vlinder is te herkennen aan zijn opvallende vleugelhouding in een driehoek. De vlinder leeft in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, maar is in sommige gebieden zeldzaam. In Nederland werd de brildrager voor het laatst gezien in 1954 in Limburg.