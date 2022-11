Zeldzame afwijkingen bij paddenstoelen

De studie die zich bezig houdt met afwijkingen wordt teratologie genoemd en dat komt in allerlei levensvormen voor dus ook bij paddenstoelen. De oorzaak van de groeiafwijkingen bij paddenstoelen is vaak moeilijk te achterhalen en kan verschillende oorzaken hebben.

Paddenstoelen kunnen ook gallen hebben, dit valt ook onder teratologie. Bij deskundigen is bijvoorbeeld de tonderzwambreedvoetvlieg de bekendste insectensoort. De larven van deze vlieg veroorzaken uitsluitend gallen op de platte tonderzwammen. Deze tonderzwam is soms lastig van de dikrandtonderzwam te onderscheiden, behalve als deze gallen op de buisjeslaag zitten.

Teratologie is echt zeldzaam, paddenstoelenonderzoekers zien dit niet vaker dan een keer in de twee jaar en niet elke vreemde vorm is een teratologie., zoals in de foto hieronder.

Links staan twee nevelzwammen op elkaar gestapeld. De twee individuele paddenstoelen zijn tegelijk op de zelfde plek gaan groeien. De bovenste paddenstoel is door de onderste omhoog gedrukt, maar groeit wel door. Deze blijft klein omdat de verbinding met het mycelium is verloren en geen voedingsstoffen en water meer krijgt. Rechts is de oplossing nog simpeler. De paddenstoel ziet er heel apart uit, maar het uitstulpsel is gewoon het omhulsel van een beukennootje dat op de paddenstoelenhoed is gevallen. Geen echt teratologie dus!