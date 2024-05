Zeldzaamste bomen van Nederland staan in Flevoland

In natuurgebied het Roggebotzand kun je de meest bijzondere bomen en struiken naast elkaar vinden. En dat is best opvallend hier in Flevoland, een door mensen aangelegde provincie. Hier midden in het van oorsprong productiebos ligt namelijk de Genenbank. Dit is de plek waar inheemse autochtone bomen en struiken uit Nederland worden verzameld, bewaard en verder verspreid.