theme-icon Natuur

Zeldzaam mos gevonden in Nationaal Park in Overijssel Nieuws • 26-01-2023 • leestijd 1 minuten • 694 keer bekeken • bewaren

© Natuurmonumenten

In Nationaal Park Weerribben - Wieden in Overijssel is het zeer zeldzame kraggestaartjesmos gevonden. Deze mossoort komt in Nederland vrijwel nergens voor. Het plantje, dat op de Rode Lijst van bedreigde soorten staat, is ontdekt tijdens een onderzoek naar flora en vegetatie in het moerasgebied, dat in opdracht van de provincie Overijssel is gedaan. Dat meldt Natuurmonumenten, beheerder van het nationale park.

Kraggestaartjesmos is ook in de rest van Europa extreem zeldzaam. In veel landen komt het helemaal niet meer voor, aldus plantendeskundigen. Als de mossoort al ergens opduikt is dat altijd op zeer kleine groeiplaatsen. Dat is ook het geval in Overijssel, waar onderzoekers een polletje van het zeldzame mos zagen toen zij hun boot in het moerasgebied wilden aanleggen.