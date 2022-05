Zeggekorfslak: nietig en nuttig

Harrie Bosma telt in Friesland deze slakkensoort, dat wil zeggen in welke kilometerhokken – stukken van 1 x 1 km op de kaart – ze voorkomen. Langs een vaart in de buurt van Sneek, pal langs de snelweg A7, duikt hij even de oever op, het riet en de zegge in en heeft al snel een paar exemplaren te pakken. Ook een jonge zeggekorfslak, die nog niet eens 2 mm groot is. Als een zandkorrel ligt de slak in z’n handpalm. “Ik kan hier warm van worden”, zegt Harrie. Het bijzondere is: de zeggekorfslak eet niet van de (moeras-)zegge zelf, maar leeft van de schimmels die weer op de stengels van de zegge voorkomen.