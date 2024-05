Zeewierwouden leveren bijdrage aan opslag broeikasgassen

Kustzones in de oceaan vangen veel CO2 op en verdienen dus de volle aandacht bij maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijkertijd de biodiversiteit in stand te houden. Tot op heden is er echter onvoldoende aandacht voor de rol die zeewierwouden spelen in het mechanisme van ‘blauwe’ koolstof, de CO2 die voor lange tijd wordt opgeslagen in de oceaan en in kustecosystemen.