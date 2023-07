Zeewater wordt steeds heter

Zeewater in Florida heeft een temperatuur van 38.44 graden Celsius bereikt en in Spanje is de temperatuur van het zeewater 28 graden. Dit zijn temperaturen die er voor zorgen dat koraal verbleekt of mosselen aanspoelen en verrotten. De extreme hittegolven in zee kunnen desastreus zijn voor de soorten die daar leven. In Vroege Vogels radio bespreken we de gevolgen voor vissen en koraalriffen.