Zeeuwse subsidiepot voor wolfwerende rasters al bijna op

De provinciewoordvoerder noemt de "regeling" succesvol en merkt op dat die in een behoefte van dierhouders voorziet. "Tegelijkertijd is het belangrijk dat we goed naar de najaarsbegroting kijken. Gedeputeerde Staten moeten bekijken of en voor welk bedrag ze de regeling in het najaar eventueel kunnen voortzetten."

In het voorjaar van 2021 is er voor het eerst een wolf in Zeeland gezien, sinds de terugkeer van het dier in Nederland. Sindsdien zijn er meer zwervende wolven in de provincie geweest. Die hebben tientallen schapen gedood. In juli dit jaar kwamen in een wei bij Rilland acht schapen om door wolvenaanvallen.