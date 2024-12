Zeeuwse Landschap de nieuwe eigenaar van natuurgebied Hedwigepolder

De Zeeuwse gedeputeerde Arno Vael (natuur, BBB) laat weten dat de provincie nog eigenaar is van de Panoramaheuvel die in het gebied wordt aangelegd, maar dat die op termijn wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat. Uitgangspunt voor de overeenkomst is dat de Panoramaheuvel minimaal 29,7 meter boven NAP komt. Vorig jaar zomer bleek dat de heuvel lager was dan gewenst. De heuvel moet nu nog zo'n vijf meter worden opgehoogd. De werkzaamheden daarvoor lopen door tot begin 2025.

Het gebied Hedwige werd in 1907 ingepolderd en werd vooral voor de landbouw gebruikt. Ondanks verzet vanuit de politiek en door bewoners tegen het afstaan van landbouwgrond voor natuurherstel besloot het Rijk in 2012 definitief eb en vloed in het gebied terug te brengen. "Het heeft veel pijn gedaan dat zulke vruchtbare landbouwgrond is prijsgegeven, maar op een gegeven moment moet je niet meer in dat zuur blijven hangen", zegt Vael hierover.