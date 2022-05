Natuur krijgt een boost door minder te maaien

Bij dit experiment gaat het om grote oppervlakten aan gazon en plantsoen, naar schatting zo’n 1000 hectare. Er zijn verschillende manieren om te extensiveren, maar de meest voor de hand liggende manier is minder maaien. Bij zo’n zes tot acht maaibeurten per jaar krijgen planten de kans om te bloeien en zaad te zetten.

Een overgangsvorm is het zogeheten ‘Maai-mei-niet’ beheer, waarbij alleen in de maand mei niet gemaaid wordt. Daarbij krijgen bijvoorbeeld de vroeg in het voorjaar vliegende insecten een kans zich voort te planten. Ook zijn er gemeenten die het gangbare gazonbeheer omzetten in hooibeheer: het gemaaide gras laten liggen om te drogen. Of sinusmaaibeheer: een deel van het gras laten staan.