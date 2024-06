Zeeuwse bestuurders verontrust door studie naar staat van de natuur

Rijkswaterstaat heeft natuurdoelanalyses opgesteld voor onder meer de Westerschelde, Oosterschelde en de Grevelingen. Een natuurdoelanalyse geeft een beeld van de toestand van een Natura 2000-gebied en laat zien of er extra maatregelen nodig zijn om de natuur te behouden en waar nodig te verbeteren. Voor provincies zijn de natuurdoelanalyses een hulpmiddel bij het beoordelen van vergunningaanvragen voor activiteiten, plannen en projecten in en rond Natura 2000-gebieden.

De Ecologische Autoriteit, die de natuurdoelanalyses toetst, merkt op dat Rijkswaterstaat in de Zeeuwse natuurgebieden vooral naar neerslag van stikstof heeft gekeken. Dat was ook de opdracht, maar op basis van de analyses kan de EA niet beoordelen of de natuurdoelen worden gehaald. "Naast stikstof hebben onder andere slechte waterkwaliteit en recreatie negatieve invloed op de staat van de natuur", schrijft de autoriteit. Ook wijst de autoriteit erop dat de verdieping van de Westerschelde en andere projecten en werkzaamheden grote invloed hebben "op de dynamiek van de natuur". Daarom adviseert de EA in een volgend onderzoek breder te kijken dan alleen naar de invloed van stikstof op stikstofgevoelige natuur.

"Dit zou weleens toekomstige vergunningverleningen of economische ontwikkelingen in de weg kunnen staan. Dat is toch een zorg die wij heel sterk hebben", zei Statenlid Versluijs vrijdag in een commissievergadering. Nielen liet weten dat Gedeputeerde Staten de zorgen delen. Nielen zei dat alleen kijken naar stikstof "absoluut onvoldoende is" om een goed beeld te krijgen van de natuur.