Zeeuwen krijgen vergoeding voor tijdelijk uitschakelen zonnepanelen

In de Zeeuwse plaatsen is het aantal huishoudens met zonnepanelen flink gestegen. Hierdoor wordt op bepaalde momenten meer energie opgewekt dan verbruikt, wat leidt tot een overbelast elektriciteitsnet. Als de proef slaagt, wil de netbeheerder hem breder gaan uitrollen.

In de proef worden mensen gevraagd hun zonnepanelen handmatig tijdelijk uit te schakelen. "Als dit goed werkt, willen we ook kijken naar automatische oplossingen voor klanten die daar toestemming voor geven", aldus Stedin. Op basis van hoe vaak het huishouden afschakelt, wordt de totale vergoeding berekend.

De extra kosten van de betalingen aan zonnepaneeleigenaren die meedoen worden straks uiteindelijk verdeeld over "alle klanten met een stroomaansluiting", laat een woordvoerster van Stedin weten. Dit betekent dat ook mensen zonder zonnepanelen dit terugzien op hun energierekening. "Het moet ergens vandaan komen, we gaan kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen. Maar uiteindelijk betaalt iedereen dit soort kosten via zijn energierekening", aldus de woordvoedster. Hoeveel hoger de kosten precies worden kon zij niet zeggen.