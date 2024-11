Zeeland wil zero-emissie ferry's over westerschelde

De huidige twee schepen die nu fietsers en voetgangers vervoeren tussen Vlissingen en Breskens naderen het einde van hun levensduur en de onderhoudskosten zijn de afgelopen jaren fors opgelopen. De provincie wil de nieuwe schepen in 2029 in de vaart brengen. Het uitgangspunt daarbij is emissieloos varen.

De provincie Zeeland wil de veerboten die nu over de Westerschelde varen vervangen door zero-emissie ferry's. De Zeeuwse Staten stemden vrijdag unaniem in met dat voorstel. Daarnaast verkent het provinciebestuur ook de mogelijke inzet van hybride schepen (diesel/elektrisch).

Meerdere Statenfracties stelden in oktober in een commissievergadering dat er mede door de netcongestie risico's zijn verbonden aan het volledig inzetten op zero-emissie schepen. Gedeputeerde Staten deden daarom het voorstel om bij het onderzoek naar de vervanging van de ferry's ook te kijken naar de mogelijkheid om hybride boten te laten varen. "Elektrisch aangedreven schepen zijn voor ons het hoogste streven, maar wel op voorwaarde dat ze haalbaar en betrouwbaar zijn", zei gedeputeerde Harry van der Maas vrijdag in de Statenvergadering.

Partijen willen geen extra tijd en geld in onderzoek steken

Partij voor de Dieren, D66 en PvdA-GroenLinks dienden tijdens de Statenvergadering een motie in. Daarin vroegen ze om bij de zoektocht naar nieuwe ferry's geen extra geld en tijd te besteden aan onderzoek naar hybride of dieselschepen. De indieners van de motie stelden dat zero-emissie schepen goedkoper en schoner zijn. "En wij kunnen moeilijk van de commerciële vaart vragen dat ze gaan elektrificeren als we dat zelf niet doen", zei fractievoorzitter Trees Janssens van de Partij voor de Dieren.

Voor de motie van de drie fracties was onvoldoende steun. "Wat is er mis met een onderzoek naar de mogelijkheid hybride boten te gaan gebruiken?", zei VVD-Statenlid Björn Schutz. "En wat gaan we doen als er straks niet voldoende stroom is om elektrische schepen in de vaart te houden?"