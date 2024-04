Zeeland subsidieert bescherming tegen wolvenaanvallen

Met het subsidiegeld kunnen diereigenaren onder meer zogeheten ‘turbo-fladry-linten' aanschaffen. Deze flapperlinten hebben een ingeweven metaaldraad die is voorzien van elektriciteit om tegen de wolf te beschermen. Ook is het mogelijk met de subsidie vaste of verplaatsbare afrasteringen met stroomdraden te kopen.

In april 2021 is er voor het eerst een wolf in Zeeland gezien, sinds de terugkeer van het dier in Nederland. Daarna zijn er nog meerdere keren zwervende wolven in de provincie geweest. Die hebben ruim twintig schapen in de provincie gedood.