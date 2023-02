Zeeland inventariseert economische schade door PFAS

De provincie Zeeland roept bedrijven, organisaties en bewoners op zich te melden als ze schade hebben opgelopen door de aanwezigheid van PFAS in de Westerschelde. Samen met het Rijk bekijkt de provincie of het mogelijk is door PFAS geleden schade deels of volledig te verhalen op de vervuilers.

De provincie benadrukt dat het op dit moment niet zeker is of een melder een schadevergoeding krijgt en dat het allereerst de bedoeling is een vollediger beeld te krijgen van de schade die door PFAS is veroorzaakt. "Daarvoor is het nodig om te weten welke partijen schade ondervinden en hoe groot de schade is." Omdat er op dit moment geen mogelijkheid is een direct verband te leggen tussen de veroorzakers van PFAS in het water en de gezondheidseffecten op een persoon, wordt gezondheidsschade niet opgenomen in de inventarisatie.