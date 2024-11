Zeekweek zorgt mee voor droge voeten

Dat die hogere, begroeide kwelders langs de kust golven afremmen, is wel bekend. Toch wilde Deltares exact berekenen hoe dat werkt. Op deze kwelders groeit met name zeekweek, een stevig soort gras.

Een stuk Friese bodem in Delft

Vorig najaar zijn bij de Peazemerlannen hele plaggen zeekweek met aarde en al uit de grond gehaald en naar Delft gebracht. In de Deltagoot zijn bij een onderzoeksopstelling golven over de kwelderblokken losgelaten. Zo konden ze berekenen wat het effect was van de golfslag op de kwelder. De blokken bleken erosiebestendig, dus ondanks de golven ging het vegetatiepakket en de grond nauwelijks kapot. Verder bleek de zeekweek een golfdempende werking te hebben. De vegetatie remt de golven dus af.

Door de kwelder en zeekweek een rol te geven in hoogwaterbescherming, is dijkverhoging op sommige plekken minder hard nodig. Dat is ook nog eens goedkoper en duurzamer. Ook krijg je meer natuur en een geheel waterkerend landschap.

