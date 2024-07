Zeehondenwachters niet vervolgd voor vangen zeehond

Het vangen van in het wild levende dieren is in principe verboden. Regels schrijven voor dat het opvangcentrum bepaalt wat er met een zeehond moet gebeuren. "En het is tevens strafbaar als zeehondenwachters op eigen houtje gaan opereren door de zeehond te vangen", stelt het OM. De zaak is desondanks geseponeerd, omdat het OM van mening is dat dit nu voldoende onder de aandacht is gebracht bij de twee zeehondenwachters. Er is volgens het OM onvoldoende bewijs dat de zeehond onnodig heeft geleden door hun keuzes.