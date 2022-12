Zeehondencentrum: laat jonge zeehonden met rust

Er staan waarschuwingsborden en zeehondenwachters geven mensen informatie. Toch "hebben de zeehondenwachters ter plaatse te maken gehad met meerdere personen die te dicht bij de moeder en pup komen. Hierdoor kunnen moeders van hun pups verjaagd worden. De pups zijn echter nog te jong om voor zichzelf te zorgen. Als de verstoring te ernstig is, of te lang aanhoudt, vluchten moeders de zee in en laten hun pups uit angst achter."