Zeehonden op het strand? Kom niet te dichtbij!

De grijze zeehond krijgt in tegenstelling tot de andere Nederlandse soort, de 'gewone zeehond', begin december haar jongen. Deze worden een paar weken gespeend en krijgen dan een vette melk van de moeder. Daarna is het tijd om uit te rusten, te verharen, en energie te steken in de laatste ontwikkelingen als pup voordat ze het water in gaan om te jagen. Dit uitrusten doen ze op zandplaten en, afhankelijk van de wind, ook op het strand van Texel.

De grijze zeehond is een echte jager en Nederlands grootste roofdier. Elk jaar worden begin december de pups geboren van deze zeehondsoort met vlekken en lange snuit. Na een paar weken opvetten rusten ze uit op het strand en liggen ze daar in hun eentje. Bij de opvang Ecomare op Texel komen er rond deze tijd van het jaar dan ook veel telefoontjes binnen van bezorgde strandgangers.

Twee parende grijze zeehonden © p.huijskes

Alarmbellen

Dat rusten doen de jonge zeehondjes in hun eentje, wat er voor sommige voorbijgangers zielig uit kan zien. "Zeehondjes zien er schattig uit, en mensen die niet weten dat dit gedrag normaal is, willen altijd graag helpen. We krijgen rond deze tijd van het jaar dagelijks telefoontjes over aangespoelde zeehondenpups," vertelt Jasmijn Hulleman van opvangcentrum Ecomare.

Zeehondenprotocol

Tot niet zo heel lang geleden werd een groot deel van de zeehondenpups waarvan melding werd gedaan opgevangen. Maar sinds 2020 is er een nieuw protocol, vertelt Sophie Brasseur, onderzoeker aan Wageningen Marine Research, die al 30 jaar de natuurlijke populaties van zeehonden in de gaten houdt. "Het idee is om zeehonden meer met rust te laten, en ze in het wild te laten herstellen. We monitoren ze nog wel, gaan langs als we vermoeden dat er iets mis is, maar er wordt veel minder snel opgevangen. Het is namelijk niet altijd beter om een zeehond door mensenhanden te laten gaan. Ook is het voor de zeehondenpopulatie misschien beter om te zorgen dat de sterkere zeehonden overleven."

Jasmijn Hulleman (l) en Sophie Brasseur (r) op het noordzeestrand van Texel © Vroege Vogels

Gewonde zeehond

Maar een gewonde zeehond aan zijn lot overlaten, dat gaat nog een stap te ver. Soms liggen er zeehondjes met lelijke bijtwonden op het strand, en de gewone zeehond heeft vaak last van longwormen. Dan kan de zeehond nog altijd worden meegenomen om te herstellen in het opvangcentrum. "We laten ze niet zomaar verpieteren." zegt Brasseur.

Wat moet ik doen als ik een kleine zeehond op het strand zie liggen?