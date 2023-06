Zeehond in 'banaanhouding' | Zelf Geschoten

Op een willekeurige zandplaat liggen de twee verschillende soorten zeehonden lekker te zonnen. Langs de Nederlandse kust leven de gewone zeehond en de grijze zeehond en die lijken best veel op elkaar. Kan jij ze uit elkaar houden? Als je weet waar je op moet letten, is dat een fluitje van een cent. Richt je verrekijker maar eens op hun neusgaten.

In onderstaand weetje hebben we de belangrijkste verschillen in uiterlijk tussen de gewone zeehond en grijze zeehond voor je op een rijtje gezet in drie overzichtelijke platen.