Zeegras groeit succesvol in Grevelingenmeer en Veerse Meer

Het zeegras dat afgelopen jaren in de Grevelingen en het Veerse Meer is aangeplant groeit goed. De resultaten op ruim twee derde van de proeflocaties zijn bemoedigend, meldt Rijkswaterstaat.

Dit jaar zijn in totaal zes nieuwe proeflocaties voor zeegras aangeplant. Het gaat om drie plekken in het Grevelingenmeer en drie proeflocaties in het Veerse Meer. Daarnaast is gekeken hoe het zeegras groeit op proeflocaties in de Grevelingen die eerder zijn aangeplant.