Zangvogels eerder terug in Nederland door harde wind

Opvallend is volgens Sovon ook dat het niet om enkele snelle exemplaren gaat. De trekvogels zijn in grote groepen teruggekeerd naar Nederland. Hun aanwezigheid zo vroeg in het jaar is twee tot drie keer zo groot dan in de vier jaar hiervoor. De aankomst van trekvogels in Nederland is sinds 1980 gemiddeld twee weken vroeger geworden. Dat komt doordat de lente in Europa tegenwoordig gemiddeld eerder begint door klimaatverandering.