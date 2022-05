Zanglijster slaat slak kapot | Zelf Geschoten

Deze zanglijster, gefilmd door Marike Gerrits, vindt temidden van de sneeuw van afgelopen weekend een slak. Het kost best wat moeite om die lekkere maaltijd te verkrijgen!

De zanglijster zoekt zijn voedsel in struikgewas, grasvelden, open plekken in bossen en op paden. De vogel staat bekend om het stukslaan van slakkenhuisjes op stenen, tegels of takken, zodat hij bij het vlees kan komen.